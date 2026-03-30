30.03.2026 06:31:29

Electro Aco Altona: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electro Aco Altona lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,27 BRL. Im letzten Jahr hatte Electro Aco Altona einen Gewinn von 0,680 BRL je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,55 Prozent auf 123,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 146,6 Millionen BRL gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,21 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 2,80 BRL je Aktie erzielt worden.

Electro Aco Altona hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 556,05 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 564,24 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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