Electro Optic Systems: Auftragsflut und Kursgewinn der EOS-Aktie - so geht es laut Experten weiter

Electro Optic Systems (EOS) sorgt kurz vor dem Jahreswechsel für Schlagzeilen: Gleich mehrere neue Großaufträge haben das Orderbuch kräftig anschwellen lassen.

• Electro Optic Systems meldet neue Großaufträge• Auftragsbestand auf Rekordwert• Aktie verschnauft nach Rally

Der australische Technologiekonzern Electro Optic Systems (EOS), der neben klassischen Remote Weapon Systems (RWS) vor allem in High-Energy-Laser-Technologien und Drohnenschutzsysteme investiert, hat Ende Dezember 2025 zwei bedeutende Vertragsabschlüsse gemeldet.

So informierte EOS am 19. Dezember per Pressemitteilung über einen neuen Auftrag für Remote Weapon Systems (RWS) im Wert von rund 21 Millionen US-Dollar. Dieser stamme von einem nicht näher genannten nordamerikanischen Kunden, der seine leichten gepanzerten Fahrzeuge mit den modularen R400-Systemen von EOS ausstatten will. Diese RWS-Plattformen kombinieren Präzision und Flexibilität und bilden einen der Kernbausteine im Defence-Portfolio von EOS. Der Auftrag soll in den Jahren 2026 und 2027 über die Produktionsstätte in Canberra abgewickelt werden.

Nur wenige Tage später, am 23. Dezember 2025, meldete das Unternehmen einen weiteren Auftrag im Volumen von etwa 22 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der US-Army. Die mehrjährige Vereinbarung mit General Dynamics Land Systems umfasse RWS-Hardware, Entwicklung, Ersatzteile und Schulungen und stelle "den lang erwarteten Markteintritt von EOS in den großen US-amerikanischen Markt mit der aktuellen Generation von RWS-Systemen" dar, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. EOS gehe außerdem davon aus, dass es zu Folgeaufträgen kommen könne.

Diese beiden Aufträge ergänzen eine ganze Reihe von früheren Großaufträgen, darunter einen bedingten Vertrag über Hochenergielaserwaffen mit Südkorea im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar, sowie die Lieferung von RWS-Systemen im Wert von rund 108 Millionen AUD im Rahmen des australischen LAND 400-3-Programms.

Rekordhoher Auftragsbestand als Fundament für künftiges Wachstum

EOS gibt im Kontext dieser Meldungen regelmäßig Updates zum Gesamtauftragsbestand, der einen zentralen Indikator für zukünftiges Umsatzwachstum darstellt. Ende 2024 belief sich dieser noch auf rund 136 Millionen AUD, wurde aber im Jahr 2025 durch die Auftragsserie auf mehr als 400 Millionen AUD gesteigert - ein rund dreifacher Anstieg in weniger als einem Jahr. Diese Entwicklung signalisiert nicht nur eine erhöhte Nachfrage nach den Produkten und Systemlösungen von EOS, sondern schafft auch planbare Absatzvolumina über mehrere Jahre hinweg.

EOS-Aktie 2025 im Rally-Modus

Die konsequente Auftragssogwirkung spiegelt sich auch in der Entwicklung der EOS-Aktie an der australischen Börse wider. Seit Jahresbeginn hat sich diese um rund 616 Prozent verteuert, allein in den letzten vier Wochen ging es um rund 107 Prozent nach oben. Am Montag legten die Titel von Electro Optic Systems allerdings eine kleine Verschnaufpause ein und verabschiedeten sich bei 9,27 AUD lediglich um 0,22 Prozent höher aus dem Handel.

Analysten sehen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial. So haben etwa die Experten von Canaccord Genuity im Dezember eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10 AUD ausgesprochen. Die Analysten von Bell Potter bezeichneten die EOS-Aktie im Dezember gar als "Top-Pick" im Verteidigungssektor, ihr Kursziel liegt mit 9 AUD allerdings inzwischen etwas unter dem aktuellen Kurs. Die Experten sehen besonders im Anti-Drohnen-Bereich und durch die breiten Auftragspolster noch nicht eingepreiste Wachstumschancen.

Redaktion finanzen.at