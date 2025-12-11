Electro Optic Systems LtdShs Aktie

Electro Optic Systems LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580850 / ISIN: AU000000EOS8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verteidigungsaktie 11.12.2025 08:25:56

Electro Optic Sytems-Aktie: Kurs verzeichnet eine geringfügige Korrektur nach Rally

Electro Optic Sytems-Aktie: Kurs verzeichnet eine geringfügige Korrektur nach Rally

Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Tagen kommt es am Donnerstag bei der Aktie des Verteidigungsunternehmens Electro Optic Systems zu Gewinnmitnahmen.

• EOS-Kurs steigt seit Jahresstart um über 260 Prozent
• Auftragspuffer liegt bei über 400 Millionen AUD
• Brokerratings bleiben positiv

1,46 Prozent auf 4,73 AUD verlor die Aktie von Electro Optic Systems am Donnerstag an der Börse in Sydney. Damit schrumpft das Plus der letzten fünf Handelstage auf 7,26 Prozent. Dennoch haben Anleger auf lange Sicht bislang viele Freude an ihrem Investment: Seit Jahresstart ging es um 265 Prozent nach oben, in den letzten zwölf Monaten beträgt das Plus sogar 326 Prozent.

Gefüllte Auftragsbücher sichern Wachstum für 2026/2027

Der Abwärtstrend am Donnerstag dürfte vor diesem Hintergrund eher Gewinnmitnahmen zu schulden sein, denn die operativen Aussichten des Unternehmens sind weiterhin gut.

Ein wesentlicher Treiber ist der gut gefüllte Auftragsbestand, der sich zuletzt auf 400 Millionen AUD vorzuweisen summiert hatte. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang ein Auftrag über rund 11,4 Millionen Euro (etwa 20 Millionen AUD) für das Drohnenabwehr-System "Slinger" von einem NATO-Land in Westeuropa. Die Lieferung soll innerhalb von sechs Monaten erfolgen, wobei der Umsatzschwerpunkt im Jahr 2026 liegt. Analysten betonen, dass damit ein großer Teil der künftigen Umsätze bereits gut sichtbar ist und die operative Basis als "solide untermauert" gilt.

Analysten sehen EOS als Top-Pick im Verteidigungssektor

Der australische Broker Bell Potter führt EOS unter seinen Top-Picks im Verteidigungssektor und bestätigt eine Kaufempfehlung mit Kurszielen im Bereich um 8 AUD und darüber. Analysten heben hier insbesondere das strukturelle Wachstum im Drohnen- und Drohnenabwehrmarkt hervor.

Gleichzeitig wird auf die starke Kursrally im Jahr 2025 und das daraus resultierende Bewertungsniveau hingewiesen. Kursschwankungen werden als normal bzw. als Folge von Gewinnmitnahmen eingeordnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DroneShield-Aktie erholt sich: Sind dies die ersten Anzeichen für eine Bodenbildung?

Bildquelle: Allora Empire Art / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electro Optic Systems LtdShsmehr Nachrichten

Analysen zu Electro Optic Systems LtdShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Electro Optic Systems LtdShs 2,73 -6,67% Electro Optic Systems LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen. In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen