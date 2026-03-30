Electro Sensors Aktie
WKN: 657846 / ISIN: US2852331022
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30.03.2026 22:05:46
Electro Sensors Inc. Profit Retreats In Full Year
(RTTNews) - Electro Sensors Inc. (ELSE) announced earnings for full year that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.306 million, or $0.09 per share. This compares with $0.446 million, or $0.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.2% to $10.142 million from $9.373 million last year.
Electro Sensors Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.306 Mln. vs. $0.446 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.13 last year. -Revenue: $10.142 Mln vs. $9.373 Mln last year.
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