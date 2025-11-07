electroCore gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

electroCore stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

electroCore hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 8,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at