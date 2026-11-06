electroCore präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

electroCore hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,7 Millionen USD – ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem electroCore 8,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at