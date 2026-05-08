electroCore zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

electroCore hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent auf 9,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at