Electrolux (B) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electrolux (B) (spons ADRs) ließ sich am 02.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electrolux (B) (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,905 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Electrolux (B) (spons ADRs) ein EPS von -1,380 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -1,349 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,41 Milliarden USD ausgegangen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Electrolux (B) (spons ADRs) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,960 USD und einen Umsatz von 12,86 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at