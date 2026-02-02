02.02.2026 06:31:29

Electrolux (B) (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electrolux (B) (spons ADRs) präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux (B) (spons ADRs) 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 3,73 Milliarden USD gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,427 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,86 Milliarden USD geschätzt worden war.

Electrolux (B) (spons ADRs) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,980 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,39 Milliarden USD, während im Vorjahr 12,89 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,743 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 14,33 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

