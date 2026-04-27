Electrolux (B) (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Electrolux (B) (spons ADRs) hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at