|
23.10.2026 07:44:04
Electrolux Posts Loss In Q3; Organic Sales Growth At 3.5%
(RTTNews) - Electrolux (0GQ1.L, 0MDT.L, ELUXb.ST) reported a third quarter loss of 340 million Swedish kronor compared to profit of 192 million kronor, prior year. Basic loss per share was 0.46 kronor compared to profit of 0.39 kronor. Operating income declined to 607 million kronor from 890 million kronor, last year. Operating income excluding non-recurring items was 912 million kronor compared to 890 million kronor.
Third quarter net sales increased to 33.92 billion kronor from 32.32 billion kronor, a year ago, with organic sales growth of 3.5%.
At last close on Nasdaq Stockholm, Electrolux shares were trading at 25.97 kronor.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.