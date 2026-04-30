|
30.04.2026 06:31:29
Electrolux Professional Registeres A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Electrolux Professional Registeres A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,55 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux Professional Registeres A 0,690 SEK je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,11 Prozent auf 2,79 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!