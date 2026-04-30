Electrolux Professional Registeres A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Electrolux Professional Registeres A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,55 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux Professional Registeres A 0,690 SEK je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,11 Prozent auf 2,79 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at