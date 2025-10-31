Electrolux Professional Registeres A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Electrolux Professional Registeres A stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Electrolux Professional Registeres A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 2,82 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electrolux Professional Registeres A 2,93 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at