Electrolux Professional Registeres B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Electrolux Professional Registeres B hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electrolux Professional Registeres B ein EPS von 0,690 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,11 Prozent auf 2,79 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Professional Registeres B 3,07 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 SEK sowie einen Umsatz von 2,79 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at