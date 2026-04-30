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30.04.2026 06:31:29
Electrolux Professional Registeres B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Electrolux Professional Registeres B hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electrolux Professional Registeres B ein EPS von 0,690 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,11 Prozent auf 2,79 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Professional Registeres B 3,07 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 SEK sowie einen Umsatz von 2,79 Milliarden SEK belaufen.
Redaktion finanzen.at
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