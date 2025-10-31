|
Electrolux Professional Registeres B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Electrolux Professional Registeres B hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Electrolux Professional Registeres B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,82 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,93 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,465 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,82 Milliarden SEK ausgegangen.
