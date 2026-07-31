Electrolux Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electrolux Registered A hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,16 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Electrolux Registered A 31,57 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,28 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at