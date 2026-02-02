Electrolux Registered A legte Quartalsergebnis vor

Electrolux Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 SEK, nach 0,560 SEK im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Electrolux Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 35,11 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,52 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,97 SEK sowie einem Umsatz von 35,72 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,25 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Electrolux Registered A ein EPS von -5,160 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 131,28 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 136,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,41 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 131,86 Milliarden SEK prognostiziert worden war.

