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27.04.2026 06:31:29
Electrolux Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Electrolux Registered A stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,74 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrolux Registered A ein Ergebnis je Aktie von 0,160 SEK vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Electrolux Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 29,54 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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