26.10.2026 06:31:29

Electrolux Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electrolux Registered A hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrolux Registered A ein Ergebnis je Aktie von 0,390 SEK vermeldet.

Umsatzseitig wurden 33,92 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered A 32,32 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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