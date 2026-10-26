Electrolux Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electrolux Registered A hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electrolux Registered A ein Ergebnis je Aktie von 0,390 SEK vermeldet.

Umsatzseitig wurden 33,92 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered A 32,32 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at