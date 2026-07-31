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31.07.2026 06:31:29
Electrolux Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Electrolux Registered B hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,16 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Electrolux Registered B ein EPS von 0,360 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Electrolux Registered B im vergangenen Quartal 31,57 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electrolux Registered B 31,28 Milliarden SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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