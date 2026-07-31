Electrolux Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electrolux Registered B hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,16 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Electrolux Registered B ein EPS von 0,360 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Electrolux Registered B im vergangenen Quartal 31,57 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electrolux Registered B 31,28 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at