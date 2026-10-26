Electrolux Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Electrolux Registered B hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Electrolux Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,92 Milliarden SEK – ein Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electrolux Registered B 32,32 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at