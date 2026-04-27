Electrolux Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Electrolux Registered B hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,74 SEK gegenüber 0,160 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 29,54 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electrolux Registered B 32,58 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at