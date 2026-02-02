Electrolux Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electrolux Registered B präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Electrolux Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 35,11 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,52 Prozent verringert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,97 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 35,72 Milliarden SEK ausgegangen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,25 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 131,28 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 136,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3,42 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 131,80 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at