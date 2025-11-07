Electromagnetic Geoservices AS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Electromagnetic Geoservices AS hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Electromagnetic Geoservices AS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,50 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,7 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 11,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at