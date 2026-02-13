13.02.2026 06:31:29

Electromagnetic Geoservices AS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Electromagnetic Geoservices AS hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Electromagnetic Geoservices AS ein Ergebnis je Aktie von 0,660 NOK vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 38,6 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,3 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,140 NOK. Im Vorjahr waren 0,220 NOK je Aktie erzielt worden.

Electromagnetic Geoservices AS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 244,28 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 264,70 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

