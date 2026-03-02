|
Electromagnetica präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Electromagnetica hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Electromagnetica hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 RON vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 RON je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 70,03 Prozent auf 29,27 Millionen RON ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 97,67 Millionen RON in den Büchern gestanden.
