Electromagnetica vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Electromagnetica hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen RON – das entspricht einem Abschlag von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,6 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at