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18.05.2026 06:31:29
Electromagnetica vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Electromagnetica hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen RON – das entspricht einem Abschlag von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,6 Millionen RON erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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