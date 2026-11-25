Electromed Aktie
WKN DE: A1C37U / ISIN: US2854091087
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25.11.2026 19:00:06
Electromed: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Electromed (NYSEMKT:ELMD) reported net revenue of $18.7 million. The maker of the SmartVest high-frequency chest wall oscillation device continues to expand its core home care market.
Three key takeaways stand out for long-term investors.
Electromed focuses its commercial strategy on the direct home care channel, which accounts for 94% of total sales. Direct relationships with patients protect earnings from supply gluts at third-party durable medical equipment (DME) distributors.
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Analysen zu Electromed Inc.
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