Electromed: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electromed hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 19,4 Millionen USD gegenüber 17,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahr 0,850 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Electromed im vergangenen Geschäftsjahr 73,78 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electromed 64,00 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at