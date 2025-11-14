Electromed präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Electromed hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electromed 14,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at