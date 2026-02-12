Electromed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Electromed stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Electromed im vergangenen Quartal 18,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electromed 16,3 Millionen USD umsetzen können.

