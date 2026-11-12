Electromed: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Electromed veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electromed 0,250 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent auf 18,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at