Electromedical Technologies hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at