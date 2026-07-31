Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

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31.07.2026 08:19:00

Electronic Arts: Übernahme durch Saudi-Arabien wird am Dienstag vollzogen

Alle Genehmigungen liegen vor: Der Kauf von Electronic Arts durch ein Konsortium um Saudi-Arabiens Staatsfonds soll am 4. August abgeschlossen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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