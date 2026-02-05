Electronic Arts: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Electronic Arts lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Electronic Arts einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at