Electronic Arts: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Electronic Arts hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,824 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at