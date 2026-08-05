|
05.08.2026 06:31:29
Electronic Arts: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Electronic Arts hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 2,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,824 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!