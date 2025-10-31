Electronic Arts gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Electronic Arts hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,32 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 74,60 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2 447,00 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 907,25 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

