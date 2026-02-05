|
Electronic Arts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Electronic Arts gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,93 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 79,24 ARS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 2 753,44 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 880,80 Milliarden ARS umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
