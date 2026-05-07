Electronic Arts legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electronic Arts gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,12 Milliarden USD im Vergleich zu 1,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Electronic Arts hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,25 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 7,45 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at