Electronic Arts stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electronic Arts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,84 Milliarden USD gegenüber 2,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at