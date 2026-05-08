08.05.2026 06:31:29

Electronic Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electronic Arts lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 183,33 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 73,89 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 3 006,18 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1 987,57 Milliarden ARS umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 334,19 ARS. Im Vorjahr waren 294,34 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10 038,39 Milliarden ARS, während im Vorjahr 7 218,35 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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