Electronic Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Electronic Arts hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 157,00 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electronic Arts ein EPS von 64,82 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 822,08 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 916,07 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at