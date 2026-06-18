Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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18.06.2026 20:47:15
'Electronic Nose' Shows Promise for Detecting Food Allergens and Spoilage
The tech was developed at University of California, Berkeley, and it's currently still in the testing phase.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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