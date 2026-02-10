Electronics Mart India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Electronics Mart India hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electronics Mart India ein EPS von 0,820 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,40 Milliarden INR – ein Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronics Mart India 18,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,800 INR sowie einem Umsatz von 19,55 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at