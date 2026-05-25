Electronics Mart India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Electronics Mart India gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Electronics Mart India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,78 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,16 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 71,83 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 69,65 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at