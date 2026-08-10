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10.08.2026 06:31:29
Electrosteel Castings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Electrosteel Castings hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,78 INR gegenüber 1,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electrosteel Castings in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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