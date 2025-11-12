Electrosteel Castings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electrosteel Castings präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,96 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at