Electrosteel Castings legte Quartalsergebnis vor

Electrosteel Castings veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electrosteel Castings noch ein Gewinn pro Aktie von 2,72 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Electrosteel Castings mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,23 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,61 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Electrosteel Castings 11,48 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,89 Prozent auf 59,18 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at