09.02.2026 06:31:29
Electrosteel Castings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Electrosteel Castings hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,16 Prozent auf 14,72 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
