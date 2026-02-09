Electrosteel Castings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Electrosteel Castings hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,16 Prozent auf 14,72 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at