Electrotherm (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Electrotherm (India) lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,97 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 46,68 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,14 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,14 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at